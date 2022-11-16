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"الخارجية والمغتربين": نتابع إنقاذ وغرق مراكب هجرة جديدة

الخميس 17 نوفمبر 2022 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية والمغتربين": نتابع إنقاذ وغرق مراكب هجرة جديدة



رام الله / سما /

 قالت ووزارة الخارحية والمغتربين، الخميس، إن سفارة فلسطين لدى ليبيا تتابع انقاذ مركبين لمهاجرين غير شرعيين، الأول قبالة سواحل مدينة صبراتة غرب العاصمة طرابلس، ومن المحتمل أن يكون على متنه حوالي 6 مهاجرين فلسطينيين موجودين الآن في مركز الهجرة الغير شرعية غرب ليبيا، في حين تم إنقاذ المركب الثاني قبالة سواحل مدينة مصراته، حيث تم العثور على عدد 16 مهاجرًا فلسطينيًا من بينهم 4 سيدات، تم توقيفهم جميعاً في احد المراكز بالقرب من مدينة مصراته وجميعهم من حملة الوثائق السورية.

وقال أحمد الديك مستشار وزير الخارجية والمغتربين،في تصريح صحفي له، إن السفارة تتابع احوال جميع المهاجرين في مراكز التوقيف كافة مع الجهات المختصة وتطمئن على أحوالهم المعيشية والصحية وظروف التوقيف، وتقدم لهم كل مساعدة ممكنة وفقًا للقوانين المرعية في ليبيا.

ولفت الديك إلى أن سفارة دولة فلسطين لدى اليونان تتابع الأنباء الأولية التي وصلتها بشأن مركبين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل جزيرة كوس اليونانية، وأثناء المتابعة اتضح للسفارة أنه تم انقاذ 4 مواطنين فلسطينيين كانوا على متن أحد المركبين وهم متواجدين حاليًا في مراكز التوقيف وتتابع السفارة أوضاعهم، في حين لم تتضح بعد المعلومات بشأن المركب الثاني وعدد المواطنين الفلسطينيين الذين على متنه، حيث تتابع السفارة هذه القضية مع الجهات اليونانية المختصة وسيتم الإعلان عن أية تفاصيل جديدة تردنا بهذا الخصوص. 

وناشد السفير الديك جميع أبناء شعبنا وأهلنا في الوطن والشتات بضرورة حث ابنائهم على رفض أساليب الهجرة غير الشرعية وعدم الزج بأنفسهم في المجهول ومصيدة تجار البحار والاتجار بالبشر.

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