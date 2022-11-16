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مستوطنون يشقون شارعا استيطانيا جديدا في تل الرميدة وسط الخليل

الخميس 17 نوفمبر 2022 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

شقت جرافات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، اليوم الخميس، شارعا استيطانيا جديدا، يربط منطقة الكرنتينا جنوبا بمنطقة تل الرميدة وسط الخليل.

ويربط الشارع الجديد بعرض أربعة أمتار وطول 500 متر، المنطقة الأثرية التي افتتحها الاحتلال بالبلدة القديمة مع شارع الشهداء، ويمر الشارع عبر أراضي تابعة لبلدية الخليل وعائلات: الجعبة، ودنديس، والنتشة، وعمرو، وهي أراضي مطوبة.

واعتبر ناشطون في مجموعة شباب ضد الاستيطان، أن الشارع الاستيطاني الجديد سرقة واضحة لأملاك المواطنين الخاصة، ويشكل خطورة على أشجار الزيتون الروماني التي تعتبر من معالم منطقة تل الرميدة التاريخية، واعتداء على الهوية الفلسطينية.

#مستوطنون #تل الرميدة

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