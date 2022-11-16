بنك فلسطين يقدم دعمه لمشروع "عطاء فلسطين" للتدريب المهني في قطاع غزة

غزة / سما /

تكريساً لاستراتيجية الاستدامة، واستمراراً لدعمه للقطاع التنموي والتعليمي، قدم بنك فلسطين دعمه لمشروع التدريب المهني Guide 3 الذي تنفذه جمعية عطاء فلسطين الخيرية. ويهدف المشروع لمساعدة 50 طالباً وطالبـةً من الأيتام والأسر العفيفة في قطاع غزة من خلال توفير برنامج تعليمي وتدريبي مهني متخصص بالتعاون مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، لتمكينهم من مواصلة تعليمهم وبناء قدراتهم لتعزيز إمكانياتهم في الحصول على فرص عمل تلائمهم.



من جهته، أشار السيد محمود الشوا، المدير العام لـ بنك فلسطين، إلى اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية التي تربط البنك مع جمعية عطاء فلسطين، والتي بدأت منذ العام 2017 والتي تأتي في إطار حرص بنك فلسطين على دعم ومساندة القطاع الإنساني والتعليمي في قطاع غزة. وقال الشوا بأن البنك ينطلق في دعمه لهذا المشروع من مسؤوليته الاجتماعية، وتكريساً لاستراتيجية الاستدامة المجتمعية التي ينتهجها البنك تجاه شعبنا وشبابنا الفلسطيني، مضيفاً بأن المشروع يحمل أهدافاً استراتيجية مستدامة بعيدة المدى لمستقبل الشباب الفلسطيني ليكونوا قادرين على مجابهة التحديات وتخطيها.



بدورها عبرت السيدة رجاء ابو غزاله، المديرة العامة ومؤسسة جمعية عطاء فلسطين عن شكرها لـلدعم الذي يقدمه بنك فلسطين، وعلى اهتمامه بالتعليم والتدريب المهني للأشخاص المنتمين لعائلات عفيفة. كما أثنت السيدة أبو غزالة على الرعاية المستمرة من طرف البنك لجمعية عطاء فلسطين ولأنشطتها. وأوضحت, أن المشروع يستهدف الطلاب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاماً, مشيرة إلى أنه في نهاية المشروع سيتم منح شهادة دبلوم مهني معتمدة من وزارة العمل في ثلاثة دبلومات مهنية وهي: تكنولوجيا الزراعة الحديثة والتصنيع الغذائي, وفني أنظمة طاقة شمسية, وأنظمة كهرباء سيارات حديثة.



ومن الجدير ذكره أن جمعية عطاء فلسطين الخيرية تعمل في قطاع غزة منذ عام ٢٠٠٣ وفي قرى الضفة الغربية منذ عام ٢٠١٠ونفذت العديد من مشاريع دعم ثقافة الطفل الفلسطيني والمشاريع التنموية والإغاثية, إضافة إلى دعمها خلال الثلاث سنوات الماضية 200 طالب/ـة في مجال الدبلوم المهني.



وقد أعلنت الجمعية أن الشباب الفلسطيني المنطبقة عليهم شروط الترشح، يمكنهم الانتساب للمشروع عبر رابط التسجيل لمشروع التدريب المهني (GUIDE 3) http://bit.ly/3hMlYrW، علماً بأن آخر موعد لتقديم طلبات الالتحاق يوم الاثنين 21/11/2022م.