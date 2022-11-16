FBI ستقدم نتائج التحقيق في وفاة "ابو عاقلة" في غضون شهر وسيشمل التحقيق مع جنود ومحاسبة امريكا

القدس المحتلة / سما /

سيتم تقديم تقرير نتائج تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي في وفاة الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقله إلى الكونجرس في غضون شهر تقريبًا ، وفي موعد لا يتجاوز 14 ديسمبر.

وسيتم تقديمه كوثيقة وسيكون متاحًا لعامة الناس من خلال موقع وزارة الخارجية الأمريكية. جاء ذلك بحسب ممثل ولاية إنديانا في الكونجرس ، الديموقراطي أندريه كارسون ، الذي قاد الكفاح لفتح التحقيق في وفاة أبو عاقله وأطلق مشروع "قانون العدالة لشيرين".

وبعد شهرين من اعتراف إسرائيل "باحتمالية عالية إلى حد ما" بأن أبو عاقلة قُتلت برصاصة غير مقصودة أطلقها جنود الجيش الإسرائيلي في جنين ، أُعلن أنه في خطوة غير مسبوقة قرر مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيق خاص. هذا يعني أن مكتب التحقيقات الفدرالي قد يطالب بالتحقيق مع الجنود المتورطين في حادثة جنين ، بل ويطالب بمقاضاتهم.

من جهته أعلن وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس أن إسرائيل لن تتعاون مع التحقيق .

وبحسب كارسون ، سيركز التحقيق على تورط الولايات المتحدة نفسها في الحادث - سواء من خلال الأسلحة الأمريكية أو الخدمات أو المعدات العسكرية المقدمة لجنود الجيش الإسرائيلي. " أن تستخدم الأسلحة الأمريكية لقتل الأمريكيين على أرض أجنبية. على دافعي الضرائب الأمريكيين ألا يدفعوا مقابل قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في الخارج ". رفض مكتب التحقيقات الفدرالي تقديم تفاصيل حول التحقيق.

وقال كارسون: "بصفتي عضوًا في الكونجرس ، لدي التزام بحماية الأمريكيين الذين يعيشون في الخارج". وأثناء وبعد إطلاق النار القاتل الذي أودى بحياة أبو عاقله ". سيحاول توجيه أصابع الاتهام إلى هؤلاء الأشخاص أو الأطراف الذين ارتكبوا أو كانوا متواطئين أو مسؤولين عن مقتل الصحفية من الجندي في الميدان إلى كبار القادة.

ودعا 57 عضوًا في الكونجرس مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية إلى فتح تحقيق مستقل ومفتوح تقوده الولايات المتحدة ، وقال: "منذ ذلك الحين ، استغرقت السلطات ستة أشهر ، لكننا اقتربنا أخيرًا من الإجابات".

ونفى كارسون أن تكون الخطوة التي قادها مدفوعة بمصالح سياسية. وقال "نحن بحاجة إلى تنحية السياسة بين إسرائيل والفلسطينيين جانبا ، وأن ننظر إلى هذه الحادثة على حقيقتها - هجوم على الصحافة الحرة وقتل أحد مواطنينا".

و يُعتبر كارسون من أبرز المنتقدين لاسرائيل في الكونجرس. وصوّت في وقت سابق ضد قرار مجلس النواب بإدانة حركة المقاطعة وكان من بين القلائل الذين صوتوا ضد تمويل الولايات المتحدة للقبة الحديدية. كما انتقد بشدة المستوطنات في الضفة الغربية.