فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.
* "يديعوت احرونوت":
- قائد وحدة اليمام يتحدث عن قتل ضابط في وحدته بنابلس وعن الليالي القاسية في بلدتها القديمة
- نتنياهو يحاول الفصل بين سموتريش وبن غفير ويتفق مع الأخير على شرعنة البؤر الاستيطانية خلال 60 يوما من تشكيل الحكومة
- خلافات داخل المعارضة خاصة بين لبيد وغانتس
- الانفلونزا تضرب الاطفال ووزارة الصحة تحذر
* "معاريف":
- بن غفير لنتنياهو: لن أدخل الائتلاف الحكومي دون سموتريش
- سموتريش على استعداد للتنازل عن وزارة الأمن مقابل الحصول على سلطة أراضي إسرائيل
- الأحزاب الدينية لن تسمح بنقل سلطة الأراضي لسموتريش
- افرايم غنور يكتب: سموتريش ودرعي حولا تشكيل الحكومة إلى سيرك وهذا لم يتوقعه نتنياهو
* "هآرتس":
- خلال سبع ساعات: أوروبا والولايات المتحدة كانتا على حافة حرب عالمية ثالثة
- سفير الولايات المتحدة في تل ابيب التقى نتنياهو حول تعيين وزير الأمن
- تفاصيل جديدة حول الاغتيالات التي نفذت خلال اقتحام البلدة القديمة من نابلس