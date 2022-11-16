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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 17 نوفمبر 2022 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

 

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت احرونوت":

- قائد وحدة اليمام يتحدث عن قتل ضابط في وحدته بنابلس وعن الليالي القاسية في بلدتها القديمة

- نتنياهو يحاول الفصل بين سموتريش وبن غفير ويتفق مع الأخير على شرعنة البؤر الاستيطانية خلال 60 يوما من تشكيل الحكومة

- خلافات داخل المعارضة خاصة بين لبيد وغانتس

- الانفلونزا تضرب الاطفال ووزارة الصحة تحذر

* "معاريف":

- بن غفير لنتنياهو: لن أدخل الائتلاف الحكومي دون سموتريش  

- سموتريش على استعداد للتنازل عن وزارة الأمن مقابل الحصول على سلطة أراضي إسرائيل

- الأحزاب الدينية لن تسمح بنقل سلطة الأراضي لسموتريش

- افرايم غنور يكتب: سموتريش ودرعي حولا تشكيل الحكومة إلى سيرك وهذا لم يتوقعه نتنياهو

* "هآرتس":

- خلال سبع ساعات: أوروبا والولايات المتحدة كانتا على حافة حرب عالمية ثالثة

- سفير الولايات المتحدة في تل ابيب التقى نتنياهو حول تعيين وزير الأمن  

- تفاصيل جديدة حول الاغتيالات التي نفذت خلال اقتحام البلدة القديمة من نابلس

#الصحف الإسرائيلية

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