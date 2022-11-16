تصدر هدم ثلاثة منازل والاستيلاء على مئات الدونمات في الضفة، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الخميس.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
* "الحياة الجديدة":
- الرئيس يتسلم دعوة لحضور قداس عيد الميلاد المجيد
- الاحتلال يصيب شاباً ويهدم ثلاثة منازل ويعتزم الاستيلاء على مئات الدونمات في الضفة
- نيابة عن الرئيس: الخالدي يقلد الكاتبة لينا مرواني وسام الثقافة والعلوم والفنون
- اشتية: الحكومة الإسرائيلية المقبلة تظهر المزيد من العنف ضد أبناء شعبنا
- الشيخ يبحث مع ممثلية سويسرا قضايا محلية وإقليمية
- بشارة: الوضع المالي مرشح لمزيد من التعقيد وإسرائيل تحتجز مليار دولار من الأموال الفلسطينية
- ترامب يدخل السباق إلى البيت الأبيض وبايدن يتهمه بـ"خذل أميركا"
- "الليكود" يدير مباحثات مع غانتس ولبيد بضغط أميركي لتشكيل حكومة
* "القدس":
- الليكود يتفق مع بن غفير على "شرعنة" 65 بؤرة استيطانية وشق طرق التفافية
- مصادرة 320 دونماً وهدم 3 منازل ومستوطنون يعتدون على مسن ويحرقون شاحنته
- بشارة: إسرائيل تحتجز مليار دولار من أموال المقاصة
- الليكود يجري مباحثات مع غانتس ولبيد بضغط أميركي
- استهداف ناقلة نفط إسرائيلية بطائرة مسيرة
- ترامب يعلن تشرحة لانتخابات 2024 الرئاسية
- سقوط صاروخ في بولندا من المحتمل أن يكون غير مقصود
* "الأيام":
- الاحتلال يواصل الهدم وقطع الأشجار والمستوطنون يصعدون حملة اعتداءاتهم
- اتفاق بين نتنياهو وبن غفير على "شرعنة" البؤر الاستيطانية خلال 60 يوماً من تنصيب الحكومة
- الاحتلال يغلق عدة شوارع في الخليل ويعتدي على فتى ويعتقل شاباً في القدس
- جمعية إسرائيلية: عشرات العائلات الفلسطينية مهددة بالإخلاء من منازلها في سلوان
- بشارة: إسرائيل تحتجز مليار دولار من أموال المقاصة
- معلقون إسرائيليون: العمليات أصبحت واقعاً قد يطول ولا حل لدى الجيش
- سلطات الاحتلال تسحب تصاريح العمل من عائلة منفذ عملية "أرئيل"
- الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة لعملية الشهيد عدي التميمي على حاجز شعفاط
- نائب أميركي يقترح قانوناً للتحقيق في قتل شيرين