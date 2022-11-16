رام الله / سما /

تصدر هدم ثلاثة منازل والاستيلاء على مئات الدونمات في الضفة، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يتسلم دعوة لحضور قداس عيد الميلاد المجيد

- الاحتلال يصيب شاباً ويهدم ثلاثة منازل ويعتزم الاستيلاء على مئات الدونمات في الضفة

- نيابة عن الرئيس: الخالدي يقلد الكاتبة لينا مرواني وسام الثقافة والعلوم والفنون

- اشتية: الحكومة الإسرائيلية المقبلة تظهر المزيد من العنف ضد أبناء شعبنا

- الشيخ يبحث مع ممثلية سويسرا قضايا محلية وإقليمية

- بشارة: الوضع المالي مرشح لمزيد من التعقيد وإسرائيل تحتجز مليار دولار من الأموال الفلسطينية

- ترامب يدخل السباق إلى البيت الأبيض وبايدن يتهمه بـ"خذل أميركا"

- "الليكود" يدير مباحثات مع غانتس ولبيد بضغط أميركي لتشكيل حكومة

* "القدس":

- الليكود يتفق مع بن غفير على "شرعنة" 65 بؤرة استيطانية وشق طرق التفافية

- مصادرة 320 دونماً وهدم 3 منازل ومستوطنون يعتدون على مسن ويحرقون شاحنته

- بشارة: إسرائيل تحتجز مليار دولار من أموال المقاصة

- الليكود يجري مباحثات مع غانتس ولبيد بضغط أميركي

- استهداف ناقلة نفط إسرائيلية بطائرة مسيرة

- ترامب يعلن تشرحة لانتخابات 2024 الرئاسية

- سقوط صاروخ في بولندا من المحتمل أن يكون غير مقصود

* "الأيام":

- الاحتلال يواصل الهدم وقطع الأشجار والمستوطنون يصعدون حملة اعتداءاتهم

- اتفاق بين نتنياهو وبن غفير على "شرعنة" البؤر الاستيطانية خلال 60 يوماً من تنصيب الحكومة

- الاحتلال يغلق عدة شوارع في الخليل ويعتدي على فتى ويعتقل شاباً في القدس

- جمعية إسرائيلية: عشرات العائلات الفلسطينية مهددة بالإخلاء من منازلها في سلوان

- بشارة: إسرائيل تحتجز مليار دولار من أموال المقاصة

- معلقون إسرائيليون: العمليات أصبحت واقعاً قد يطول ولا حل لدى الجيش

- سلطات الاحتلال تسحب تصاريح العمل من عائلة منفذ عملية "أرئيل"

- الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة لعملية الشهيد عدي التميمي على حاجز شعفاط

- نائب أميركي يقترح قانوناً للتحقيق في قتل شيرين