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الاحتلال يعتقل شابا من جلبون شرق جنين

الخميس 17 نوفمبر 2022 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من قرية جلبون شـرق مدينة جنين، واسـتولت على تســـجيلات كاميرات مراقبة من قرية نزلة زيد، واقتحمت قريتي طورة وعانين.

وذكرت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد رضوان أبو الرب، بعد أن داهمت منزل ذويه وآخر يعود للمواطن رضا أبو الرب، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية نزلة زيد جنوب غرب جنين، وداهمت مقر المجلس القروي، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من أحد المحال التجارية ومن عدة منازل لعائلة زيد.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي طورة وعانين، وشنت حملة تفتيش فيهما، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

#الاحتلال #قرية جلبون #جنين

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