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الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الخميس 17 نوفمبر 2022 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوت الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين، من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عبد الله مسلم احريزات من بلدة يطا جنوب الخليل، وادهم بنات من المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل ، كما احتجزت المواطن ارسلان عبد الحميد، لعدة ساعات قبل الافراج عنه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت حارة الشيخ وسط الخليل وفتشت منزل المواطنين ياسر القواسمي، ويوسف جميل القواسمي.

وفي السياق ذاته، اغلقت قوات الاحتلال مفرق الزرزر المؤدي الى واد الغروس وعين بني سليم شرق الخليل بالسواتر الترابية.

#الخليل #الاحتلال

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