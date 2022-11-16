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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الخميس 17 نوفمبر 2022 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، حملة مداهمات في عدة مناطق من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات كبيرة اقتحمت مدينة نابلس، وتركزت المداهمات في المنطقة الشرقية التي شهدت اشتباكات مسلحة عنيفة.

ووفقًا للمصادر، فإن مجموعات المقاومة ألقت العديد من العبوات الناسفة محلية الصنع تجاه تلك القوات.

واعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين من عائلة واحدة في قرية قصرة جنوب نابلس، قبل أن تفرج عنهم.

كما اعتقل المواطن خالد الشولي من عصيرة الشمالية.

وفي طولكرم، اعتقل المحرر ربيع محمد نايفة عقب اقتحام منزله في ضاحية شويكة شمال طولكرم.

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