مشاورات سياسية فلسطينية بولندية في وارسو

وارسو/سما/

عقدت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو، اليوم الأربعاء، جلسة مشاورات سياسية في مقر وزارة الخارجية البولندية مع نظيرها البولندي بافو يابونسكي، بحضور سفير دولة فلسطين محمود خليفة ومدير إدارة افريقيا والشرق الأوسط في الخارجية البولندية باتريسيا اوزكان كاروليفسكا ووفدي البلدين.

وتركزت المشاورات الثنائية على تفعيل العلاقات بين الجانبين في شتى المجالات.

وشكرت جادو جمهورية بولندا على جهودها الدائمة ومواقفها الثابتة لدعم حل الدولتين، ودعم المطالب الفلسطينية في المحافل الدولية والتصويت الأخير في الأمم المتحدة، وسلمت رسالة من الوزير المالكي لنظيره البولندي زبيغنيف راو .

وعبرت جادو عن أسفها وتعزيتها بوفاة مواطنين بولنديين جراء سقوط صاروخ على الأراضي البولندية، وعبرت عن أملها في حل سياسي للأزمة يحترم القرارات والقوانين الدولية.

واتفق الجانبان على عقد اللجنة الوزارية المشتركة الفلسطينية البولندية، وتفعيل اللقاءات بين الغرف التجارية ورجال الأعمال، وتفعيل بنود مذكرة التفاهم الزراعية، بشكل خاص ما يتعلق باللحوم وتبادل البيانات المتعلقة بالشروط الصحية والبيطرية.

كما اتفق الجانبان على عقد مشاريع تطويرية تتعلق بالمناطق المسماة "ج"، الى جانب تعزيز المشاريع التطويرية في القدس الشرقية وقطاع غزة، ورفع الدعم البولندي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وتطرق الجانبان الى دور السياحة وتفعيل السياحة البولندية تجاه فلسطين، والاستفادة من الخبرات البولندية في مجال الإدارة العامة وبرامج الإصلاح الضريبي والتدريب الدبلوماسي المتبادل.

وأكد الجانب البولندي التزامه بحل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، الى جانب التنسيق المشترك في المحافل الدولية ودعمه لكافة المطالب الفلسطينية.

ووضعت جادو نظيرها البولندي في صورة الممارسات المنهجية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والمشاريع الاستعمارية الاستيطانية التي أقرتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لفرض الوقائع على الأرض، واعتداءات المستعمرين بحماية جيش الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين.

وكانت جادو قد عقدت، أمس الثلاثاء، لقاءات سياسية مهمة مع رئيس مكتب العلاقات الدولية في الرئاسة البولندية ياكوب كوموخ، ومع نائبة رئيس ديوان مجلس الوزراء البولندي ايزابيلا انتوس. كما تجري أيضا اليوم لقاء مع لجنتي السياسات الدولية، والصداقة مع فلسطين في البرلمان البولندي.

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