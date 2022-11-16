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أمر عسكري "إسرائيلي" بالاستيلاء على 320 دونما لتوسعة مستوطنات في بيت لحم

الأربعاء 16 نوفمبر 2022 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمر عسكري "إسرائيلي" بالاستيلاء على 320 دونما لتوسعة مستوطنات في بيت لحم



بيت لحم/سما/

أصدرت قوات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بالاستيلاء على 320 دونما، لتوسعة المستوطنات المقامة عنوة على أراضي المواطنين في الخضر ونحالين وأرطاس بمحافظة بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية إن الأمر العسكري يقضي بالاستيلاء على 320 دونما لصالح مستوطنات "دانيال واليعازر وافرات"، وتشمل احواض 12،13، 24 من أراضي الخضر، وحوض 7 موقع خلة أم الفحم في نحالين، ومنطقة الخربة مفصول رقم 3 من أراضي أرطاس.

وأضاف بريجية أن المخطط سيدخل حيز التنفيذ خلال 30 من تاريخه.

وفا

#بيت لحم #مستوطنات

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