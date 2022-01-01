سلطات الاحتلال تنشر إعلانات للاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي بلدة حزما

القدس المحتلة/سما/

نشرت سلطات الاحتلال إعلانات للاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، لتوسعة الشارع الرئيسي في البلدة، والممتد من مدخل بلدة عناتا ويمر عن مدخل حزما، وذلك خدمة للمستوطنين.

وحذرت بلدية حزما، اليوم الأربعاء، من نية سلطات الاحتلال الاستيلاء على مئات الدونمات، بحجة توسعة "شارع حزما" شمال شرق القدس المحتلة.

وطالبت بلدية حزما أصحاب الاراضي المستهدفة مراجعة البلدية لاتخاذ الاجراء القانوني، بالتعاون مع وزارة شؤون القدس، محذرة من أن هذا مخطط من عدة مخططات احتلالية إذا تم تنفيذها ستصبح حزما على شاكلة جزر متناثرة.