  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلطات الاحتلال تنشر إعلانات للاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي بلدة حزما

الأربعاء 16 نوفمبر 2022 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال تنشر إعلانات للاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي بلدة حزما



القدس المحتلة/سما/

نشرت سلطات الاحتلال إعلانات للاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، لتوسعة الشارع الرئيسي في البلدة، والممتد من مدخل بلدة عناتا ويمر عن مدخل حزما، وذلك خدمة للمستوطنين.

وحذرت بلدية حزما، اليوم الأربعاء، من نية سلطات الاحتلال الاستيلاء على مئات الدونمات، بحجة توسعة "شارع حزما" شمال شرق القدس المحتلة.

وطالبت بلدية حزما أصحاب الاراضي المستهدفة مراجعة البلدية لاتخاذ الاجراء القانوني، بالتعاون مع وزارة شؤون القدس، محذرة من أن هذا مخطط من عدة مخططات احتلالية إذا تم تنفيذها ستصبح حزما على شاكلة جزر متناثرة.

#حزما #القدس المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي ينشر صور قتلى عملية "أريئيل"

أول رد من موسكو بعد أنباء مقتل شخصين بصواريخ روسية في بولندا

مصادر: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على ناقلة نفط اسرائيلية قبالة سواحل عمان

هذا ما قاله جنرالات الاحتلال عن تعيين "سموتريتش" وزيرا للحرب..

نيويورك تايمز: قطر ستلغي جميع الرحلات المتفق عليها مع "إسرائيل" في هذا الحال..

أسعار صرف العملات

الطيبي يحذر: أي محاولات لتغيير الوضع في الأقصى سيشعل المنطقة

الأخبار الرئيسية

20221116050845

تشكيل الحكومة الإسرائيلية: الليكود يدير مباحثات مع غانتس ولبيد بضغط أميركي

"التربية" تصدر توضيحًا حول المسار المدرسي للتعليم الثانوي

لجنة

لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

6374dbad4236047293005270

نيويورك تايمز: قطر ستلغي جميع الرحلات المتفق عليها مع "إسرائيل" في هذا الحال..

هذا ما قاله جنرالات الاحتلال عن تعيين "سموتريتش" وزيرا للحرب..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم