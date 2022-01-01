برعاية اشتية: توقيع اتفاقية دعم ألماني بقيمة 22 مليون يورو

رام الله/سما/

وقعت اليوم الأربعاء بمكتب رئيس الوزراء برام الله، اتفاقية دعم من جمهورية ألمانيا لصالح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بقيمة 22 مليون يورو، برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية.

وتأتي هذه الاتفاقية منسجمة مع الأولويات الوطنية الفلسطينية، فيما يتعلق بدعم التشغيل وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، إضافة إلى توفير دعم بنية تحتية لجميع مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني الحكومية، وكذلك ستساعد على المساهمة في إنشاء جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، خاصة في بناء مبنى الإدارة ومرافق أخرى.

وقال رئيس الوزراء: "نثمن توقيع هذه الاتفاقية الهامة والتي تأتي ضمن جهود الحكومة المبذولة من أجل النهوض بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما يلبي احتياجات سوق العمل".

وشكر رئيس الوزراء الحكومة الألمانية والشعب الألماني على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني، شاكرا أيضا كافة الأطراف الذين عملوا على إنجاز هذه الاتفاقية الهامة.

من جانبه، قال ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين أوليفر اوفتشا إن "هذه الاتفاقية هي جزء هام في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتساهم في تعزيز قدرات وتمكين الشباب الفلسطيني، بالإضافة إلى تعزيز التعليم والتدريب المهني والتقني بما يساهم في تعزيز التعليم بشكل عام".

ووقع الاتفاقية: رئيس الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني زياد جويلس، ووكيل وزارة المالية فريد غنام، وممثل عن بنك التنمية الألماني، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس والعمل نصري أبو جيش، ورئيس جامعة نابلس للتدريب المهني والتقني رزق سليمية.

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