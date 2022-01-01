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اشتية يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي دعم مشاريع تنموية

الأربعاء 16 نوفمبر 2022 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي دعم مشاريع تنموية



رام الله/سما/

 بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، تعزيز التعاون ودعم مشاريع في مجال الطاقة المتجددة.

وبحث اشتية مع بورغسدورف الأولويات الوطنية المراد التركيز عليها في المساعدات الأوروبية للعام المقبل، معبرا عن الشكر للاتحاد الأوروبي الذي يواصل دعمه السياسي والمالي لفلسطين بكل ثبات.

كما بحث الطرفان تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وتعزيز الاستدامة المالية للوكالة التي تقدم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وقال رئيس الوزراء إن معالم الحكومة الإسرائيلية المقبلة تظهر كثيرا من العدوانية والمزيد من العنف ضد أبناء شعبنا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف من حكومة تضم إرهابيين ومستوطنين يقيمون بشكل غير شرعي وغير قانوني على أراضي الدولة الفلسطينية.

#رئيس الوزراء محمد اشتية

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