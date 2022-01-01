فلسطين تشارك بأعمال المؤتمر العربي للمسؤولين عن أجهزة مكافحة الإرهاب

تونس/سما/

تشارك دولة فلسطين في فعاليات المؤتمر العربي الخامس والعشرين للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب في الدول العربية، الذي انطلقت أعماله بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمنطقة البحيرة بتونس.

كما يشارك في المؤتمر: جامعة الدول العربية، وممثل عن دول مجلس التعاون الخليجي، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وجامعة نايف للعلوم الأمنية.

وطالب الأمين العام للمجلس د. محمد بن علي كومان، في كلمة الافتتاح، الوفود بتجاوز تبادل الخبرات والتجارب الى التعاون الإجرائي الميداني من خلال تبادل المعلومات بصورة فورية عن الإرهاب والتهديدات الإجرامية المحدقة، وطرح إنشاء فريق الخبراء العرب المعني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الأمنية وتحليلها، مشيرا إلى أن نجاعة الفريق تزداد كلما انتسبت إليه دول جديدة حيث تكون القيمة مضافة على صعيد المعلومات .

ويناقش، المؤتمر الذي يتواصل ليومين، الإجراءات العملية التي تم اتخاذها لمواجهة تحركات التنظيمات الإرهابية الداخلية من حيث إعادة التشكل أو الاندماج فيما بينها .

كما يناقش مخاطر استخدام الطائرات المسيرة في العمليات الإرهابية، وكذلك ما استجد في مجال الإرهاب والسبل الكفيلة لمواجهته، ونتائج اللقاءات العربية في مجال مكافحة الإرهاب، ومجموعات العمل الفرعية الإجرائية الثلاث وسير عملها، ودراسة استقصائية حول مشهد الاندماج وتفكك التنظيمات الإرهابية، وغيرها من المواضيع.

ــــ