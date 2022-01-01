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الأسير سامر العيساوي يواصل إضرابه عن الطعام

الأربعاء 16 نوفمبر 2022 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير سامر العيساوي يواصل إضرابه عن الطعام



رام الله/سما/

 قال نادي الأسير، اليوم الأربعاءـ، إن الأسير سامر العيساوي (43 عاماً) من قرية العيساوية/القدس، يواصل معركة الإضراب عن الطعام  منذ تاريخ 31 أكتوبر الماضي، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء ومن بينهم الشهداء الأسرى الذين ارتقوا في سجون الاحتلال.

ولفت النادي في بيان له، إلى أنّ الأسير العيساوي محكوم بالسّجن 30 عامًا، وكان قد أفرج عنه في صفقة "وفاء الأحرار" وأعاد الاحتلال اعتقاله كما وأعاد بحقّه حكمه السابق، ويقبع اليوم في زنازين سجن "ريمون".

يذكر أن الأسير العيساوي تعرض لعملية قمع واسعة بسجن "النقب" في قسم 25، في تاريخ الـ9 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

#سامر العيساوي

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