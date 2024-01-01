حنان مطاوع: الفن أداة وسلاح سحري فى يد الإنسانية

وكالات / سما /

نشرت الفنانة حنان مطاوع صور لها ولزوجها من حضورها مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، عبر حسابها على "الفيسبوك"، معلقة عليها: "الفن أداة أو سلاح سحري في يد الانسانيه في صراعها للبقاء مهرجان القاهره السنيمائي الدولي الدوره 44".

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

كما تم تكريم النجمة لبلبة ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى، وكذلك المخرجة كاملة أبو ذكرى التي تم منحها جائزة فاتن حمامة للتميز وسلمتها الجائزة النجمة نيللى كريم، كما شهد الحفل تقدير خاص من المهرجان للفنان الراحل سمير صبرى تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة، وعرض فيلم قصير عنه.

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 أمسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.