  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هآرتس : لهذا السبب قررت الولايات المتحدة فتح تحقيق جنائي "بمقتل" أبو عاقلة ..

الأربعاء 16 نوفمبر 2022 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس : لهذا السبب قررت الولايات المتحدة فتح تحقيق جنائي "بمقتل" أبو عاقلة ..



القدس المحتلة / سما /

 ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، الأربعاء، إن قرار مكتب التحقيقات الفدرالي بفتح تحقيق جنائي في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، جاء نتاج حملة ضغط غير مسبوقة من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين على إدارتهم.

وبحسب الصحيفة، فإن أعضاء الكونغرس طالبوا بموقف متشدد تجاه إسرائيل.

وتقول الصحيفة، سواء أدى التحقيق إلى توجيه اتهامات جنائية أو ظل بادرة رمزية، فإن المبادرة توضح التطورات المتوقعة في علاقات الحزب الديمقراطي مع إسرائيل، وبشكل أساسي على خلفية بدء عملية تشكيل الحكومة من قبل رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو والتي من المتوقع أن تكون الأكثر يمينية في تاريخها.

الأكثر قراءة اليوم

إحباط إسرائيلي بعد عملية سلفيت وتوجه لتغيير السياسة مع غزة

إعلام إسرائيلي ينشر صور قتلى عملية "أريئيل"

مستشفى إسرائيلي يكشف عن حالة مصابي عملية "أريئيل"

ردود فعل إسرائيلية غاضبة بعد عملية "أريئيل"

أول رد من موسكو بعد أنباء مقتل شخصين بصواريخ روسية في بولندا

تقرير: عرين الأسود وكتيبة جنين تركتا "إرثا قتاليا" للاقتداء به.. ورسائل لإسرائيل والسلطة الفلسطينية

مصادر: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على ناقلة نفط اسرائيلية قبالة سواحل عمان

الأخبار الرئيسية

مصادر: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على ناقلة نفط اسرائيلية قبالة سواحل عمان

"حماس" تعلن تنظيم مهرجان مركزي بذكرى انطلاقتها الـ 35

الاعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة و مثيرة حول عملية سلفيت امس

1120221510574671

وثيقة مسربة : هكذا بدت جثة الزعيم الراحل ياسر عرفات.. والقبر نُبش بعد دفنه

20221115085934

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب في الضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم