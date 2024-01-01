هآرتس : لهذا السبب قررت الولايات المتحدة فتح تحقيق جنائي "بمقتل" أبو عاقلة ..

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، الأربعاء، إن قرار مكتب التحقيقات الفدرالي بفتح تحقيق جنائي في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، جاء نتاج حملة ضغط غير مسبوقة من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين على إدارتهم.

وبحسب الصحيفة، فإن أعضاء الكونغرس طالبوا بموقف متشدد تجاه إسرائيل.

وتقول الصحيفة، سواء أدى التحقيق إلى توجيه اتهامات جنائية أو ظل بادرة رمزية، فإن المبادرة توضح التطورات المتوقعة في علاقات الحزب الديمقراطي مع إسرائيل، وبشكل أساسي على خلفية بدء عملية تشكيل الحكومة من قبل رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو والتي من المتوقع أن تكون الأكثر يمينية في تاريخها.