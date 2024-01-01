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القدس: طواقم بلدية الاحتلال تهدم منزلا في شارع صلاح الدين

الأربعاء 16 نوفمبر 2022 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس: طواقم بلدية الاحتلال تهدم منزلا في شارع صلاح الدين



القدس المحتلة / سما /

هدمت طواقم بلدية الاحتلال، اليوم الاربعاء، منزلا يعود لعائلة ابو عصب في شارع صلاح الدين في القدس.

واقتحم العشرات من طواقم البلدية برفقة القوات الخاصة منزل عائلة ابو عصب واحتجزوا افراده في احد غرف المنزل ثم باشروا بعملية هدم باستخدام أدوات الهدم الذاتي.

واوضحت العائلة ان القوات اعتدت على افراد العائلة بالدفع، كما سرق مبلغ مالي 3 آلاف شيكل من حقيبة العائلة خلال عملية الهدم.

واوضحت العائلة انها كانت قد هدمت غرفتين من المنزل نهاية الشهر الماضي وفوجئت اليوم بعملية الاقتحام لاكمال باقي المنزل بالكامل.

ويعيش في المبني منذ 7 سنوات، 10 أفراد

وهدمت جرافات الاحتلال في ساعة مبكرة من صباح اليوم منزلا في قرية صور باهر.

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