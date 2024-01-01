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المالية بغزة تنشر إحصائية عمل المعابر أمس الثلاثاء

الأربعاء 16 نوفمبر 2022 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المالية بغزة تنشر إحصائية عمل المعابر أمس الثلاثاء



رام الله / سما /

نشرت وزارة المالية في قطاع غزة احصائية عمل طواقمها على المعابر الحدودية ليوم أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن معبر كرم أبو سالم التجاري شهد استيراد 300 شاحنة، وتصدير 17 شاحنة.

وأوضحت أن معبر رفح التجاري شهد استيراد 180 شاحنة، وتصدير 5 شاحنات، فيما تم استيراد 18 شاحنات سولار، وشاحنة بنزين و21 شاحنة غاز، و9 شاحنة سولار لتشغيل محطة الكهرباء.

ولفتت إلى أنها تابعت إجراءات مغادرة 590 مسافراً عبر معبر رفح البري، وأتمت الإجراءات الجمركية لعدد 438 مسافراً قادمين من الجانب المصري.

#المالية بغزة #المعابر

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