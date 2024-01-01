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الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقل طفلا في رام الله

الأربعاء 16 نوفمبر 2022 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أُصيب، الليلة الماضية، شاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، فيما اعتقل طفل من قرية بيت سيرا غربا. 

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل النبي صالح أطلقت الرصاص صوب شاب، ما أدى إلى إصابته في القدم، ووصفت حالته بالمستقرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل عطا الله خميس القط (14 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه في بيت سيرا، وفتشته.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب عملية اقتحام بيت سيرا، أطلقت خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

#الاحتلال #رام الله

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