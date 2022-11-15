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"حماس" تعلن تنظيم مهرجان مركزي بذكرى انطلاقتها الـ 35

الأربعاء 16 نوفمبر 2022 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تعلن تنظيم مهرجان مركزي بذكرى انطلاقتها الـ 35



غزة/ سما /

أعلن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن الحركة ستنظم مهرجانًا جماهيريًا مركزيًا في مدينة غزة لإحياء ذكرى الانطلاقة الخامسة والثلاثين.

وقال قاسم في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن المهرجان سيشمل كلمة مركزية للحركة للتأكيد على مواقفها المختلفة، بالإضافة لمجموعة من الفقرات الجديدة.

وأوضح أن المهرجان سيؤكد على مركزية قضية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وخطورة الأوضاع التي يمر بها المسجد الأقصى.

وأشار قاسم إلى أن المهرجان سيؤكد دعم وإسناد انتفاضة أهلنا في الضفة الغربية الثائرة، والنضال المشروع لأهلنا في الداخل المحتل، وحق شعبنا بالشتات بالعودة إلى أرضهم التي هُجروا منها.

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