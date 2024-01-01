  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 16 نوفمبر 2022 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "يديعوت أحرونوت":  

- تخوف في الجيش من تقليد عملية "آرئيل"

- الأجهزة الامنية: منفذ العملية كان لوحده دون مساعدة من أحد  

- يوسي يهوشوع: الحكومة الجديدة لن توقف العمليات الفردية  

- المعركة على الحقائب الوزارية: فشل المفاوضات بين الليكود والصهيونية الدينية وتحولها الى مواجهة بين نتنياهو وسموتريتش  

- مقربون من سموتريتش: نتنياهو يعارض تعيينه وزيرا للأمن بسبب الضغط الأميركي

- عضوا الكنيست ايمن عودة وعوفر كسيف رفضا التقاط صور لهما على خلفية أعلام اسرائيل  

- كسيف: العلم الإسرائيلي يمثل الاحتلال والعنصرية  

* "معاريف":  

- نتنياهو التقى سموتريتش ولم يتوصلا الى اتفاق  

- لبيد: لن يتم التحقيق مع جنود من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في قضية شيرين أبو عاقلة  

- عائلة ابو عاقلة تعبر عن ارتياحها من التحقيق  

- غانيتس: لن نتعاون في التحقيق  

- ليبرمان: للمرة الأولى منذ قيام اسرائيل تشكل حكومة غير صهيونية  

* "هآرتس":  

- مقتل ثلاثة في عملية ارئيل ومنفذ العملية  

- نتنياهو أبلغ سموتريتش أن دولا كثيرة تعارض تعيينه وزيرا للأمن  

- لبيد: "اف بي أي" لن يحقق مع جنود وقدمنا احتجاجا شديد اللهجة للإدارة الاميركية  

- ضغوطات داخلية في الولايات المتحدة أجبرت الادارة على إجراء التحقيق  

- قرار رئيس اركان الجيش كوخابي إخراج الجنود من الحواجز في القدس أدت الى مواجهة بينه وبين المفتش العام للشرطة  

- قرار كوخابي جاء في اعقاب عملية حاجز شعفاط وقتل جندية  

- الخارجية الإسرائيلية توبخ سفير اوكرانيا بعد تصويت بلاده لصالح الشعب الفلسطيني  

- تسبي يرئيل: نتنياهو يحول مدانين في المحاكم الى وزراء شرعيين

#الصحف الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

إحباط إسرائيلي بعد عملية سلفيت وتوجه لتغيير السياسة مع غزة

إعلام إسرائيلي ينشر صور قتلى عملية "أريئيل"

تفاصيل مثيرة .. 20 دقيقة استمرت عملية سلفيت

مستشفى إسرائيلي يكشف عن حالة مصابي عملية "أريئيل"

ردود فعل إسرائيلية غاضبة بعد عملية "أريئيل"

أول رد من موسكو بعد أنباء مقتل شخصين بصواريخ روسية في بولندا

تقرير: عرين الأسود وكتيبة جنين تركتا "إرثا قتاليا" للاقتداء به.. ورسائل لإسرائيل والسلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

مصادر: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على ناقلة نفط اسرائيلية قبالة سواحل عمان

"حماس" تعلن تنظيم مهرجان مركزي بذكرى انطلاقتها الـ 35

الاعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة و مثيرة حول عملية سلفيت امس

1120221510574671

وثيقة مسربة : هكذا بدت جثة الزعيم الراحل ياسر عرفات.. والقبر نُبش بعد دفنه

20221115085934

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب في الضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم