فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.
* "يديعوت أحرونوت":
- تخوف في الجيش من تقليد عملية "آرئيل"
- الأجهزة الامنية: منفذ العملية كان لوحده دون مساعدة من أحد
- يوسي يهوشوع: الحكومة الجديدة لن توقف العمليات الفردية
- المعركة على الحقائب الوزارية: فشل المفاوضات بين الليكود والصهيونية الدينية وتحولها الى مواجهة بين نتنياهو وسموتريتش
- مقربون من سموتريتش: نتنياهو يعارض تعيينه وزيرا للأمن بسبب الضغط الأميركي
- عضوا الكنيست ايمن عودة وعوفر كسيف رفضا التقاط صور لهما على خلفية أعلام اسرائيل
- كسيف: العلم الإسرائيلي يمثل الاحتلال والعنصرية
* "معاريف":
- نتنياهو التقى سموتريتش ولم يتوصلا الى اتفاق
- لبيد: لن يتم التحقيق مع جنود من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في قضية شيرين أبو عاقلة
- عائلة ابو عاقلة تعبر عن ارتياحها من التحقيق
- غانيتس: لن نتعاون في التحقيق
- ليبرمان: للمرة الأولى منذ قيام اسرائيل تشكل حكومة غير صهيونية
* "هآرتس":
- مقتل ثلاثة في عملية ارئيل ومنفذ العملية
- نتنياهو أبلغ سموتريتش أن دولا كثيرة تعارض تعيينه وزيرا للأمن
- لبيد: "اف بي أي" لن يحقق مع جنود وقدمنا احتجاجا شديد اللهجة للإدارة الاميركية
- ضغوطات داخلية في الولايات المتحدة أجبرت الادارة على إجراء التحقيق
- قرار رئيس اركان الجيش كوخابي إخراج الجنود من الحواجز في القدس أدت الى مواجهة بينه وبين المفتش العام للشرطة
- قرار كوخابي جاء في اعقاب عملية حاجز شعفاط وقتل جندية
- الخارجية الإسرائيلية توبخ سفير اوكرانيا بعد تصويت بلاده لصالح الشعب الفلسطيني
- تسبي يرئيل: نتنياهو يحول مدانين في المحاكم الى وزراء شرعيين