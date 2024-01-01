رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "يديعوت أحرونوت":

- تخوف في الجيش من تقليد عملية "آرئيل"

- الأجهزة الامنية: منفذ العملية كان لوحده دون مساعدة من أحد

- يوسي يهوشوع: الحكومة الجديدة لن توقف العمليات الفردية

- المعركة على الحقائب الوزارية: فشل المفاوضات بين الليكود والصهيونية الدينية وتحولها الى مواجهة بين نتنياهو وسموتريتش

- مقربون من سموتريتش: نتنياهو يعارض تعيينه وزيرا للأمن بسبب الضغط الأميركي

- عضوا الكنيست ايمن عودة وعوفر كسيف رفضا التقاط صور لهما على خلفية أعلام اسرائيل

- كسيف: العلم الإسرائيلي يمثل الاحتلال والعنصرية

* "معاريف":

- نتنياهو التقى سموتريتش ولم يتوصلا الى اتفاق

- لبيد: لن يتم التحقيق مع جنود من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في قضية شيرين أبو عاقلة

- عائلة ابو عاقلة تعبر عن ارتياحها من التحقيق

- غانيتس: لن نتعاون في التحقيق

- ليبرمان: للمرة الأولى منذ قيام اسرائيل تشكل حكومة غير صهيونية

* "هآرتس":

- مقتل ثلاثة في عملية ارئيل ومنفذ العملية

- نتنياهو أبلغ سموتريتش أن دولا كثيرة تعارض تعيينه وزيرا للأمن

- لبيد: "اف بي أي" لن يحقق مع جنود وقدمنا احتجاجا شديد اللهجة للإدارة الاميركية

- ضغوطات داخلية في الولايات المتحدة أجبرت الادارة على إجراء التحقيق

- قرار رئيس اركان الجيش كوخابي إخراج الجنود من الحواجز في القدس أدت الى مواجهة بينه وبين المفتش العام للشرطة

- قرار كوخابي جاء في اعقاب عملية حاجز شعفاط وقتل جندية

- الخارجية الإسرائيلية توبخ سفير اوكرانيا بعد تصويت بلاده لصالح الشعب الفلسطيني

- تسبي يرئيل: نتنياهو يحول مدانين في المحاكم الى وزراء شرعيين