رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها خبر استشهاد الشاب محمد صوف من قرية حارس في سلفيت ومقتل 3 مستوطنين في مستوطنة "اريئيل".

وركزت الصحف الثلاث على رفض اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المساس بالمنظمة وخلق كيانات بديلة لها.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- "التنفيذية" تؤكد رفض المساس بمنظمة التحرير وخلق كيانات بديلة لها

- الرئاسة ترحب بقرار وزارة العدل الأميركية التحقيق باغتيال الشهيدة أبو عاقلة

- الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا يطالبون بالتحقيق في استشهاد الطفلة فلة المسالمة

- هجوم سلفيت: استشهاد الشاب محمد صوف ومقتل 3 مستوطنين

- إصابات واعتقالات وعربدة للمستوطنين في الضفة وتشييع جثمان الشهيدة الطفلة فلة المسالمة

- الرئيس يتلقى برقيات تهنئة بذكرى الاستقلال من العاهل الأردني ونظيريه الموريتاني والنيكاراغوي

- لازاريني: "الأونروا" تحتاج لضخ 200 مليون دولار على مدى 3 سنوات

- الإدارة الأميركية: لن نعمل مع سموتريتش وبن غفير

- بن غفير يدعو إلى إعدام منفذي العمليات وضم الضفة.. وصورة زوجته بالمسدس تثير عاصفة في إسرائيل

* "الأيام":

- شهيد ومقتل 3 مستوطنين في عملية طعن ودهس قرب "أرئيل"

- بيت عوا: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيدة فلة

- "اللجنة التنفيذية" تؤكد رفض المساس بالمنظمة وخلق كيانات بديلة

- الطيبي يحذر من أي محاولات لتغيير الوضع في الأقصى

- مواجهات واصابات في الخليل وبيت أمر.. المستوطنون يعتدون على منازل ومركبات

- لابيد: لن نسمح للمحققين الأميركيين باستجواب جنودنا بشأن مقتل أبو عاقلة

- إسرائيل توبخ سفير أوكرانيا على تصويتها بالأمم المتحدة

- لجنة إسرائيلية تبحث الأسبوع المقبل توسيع مستوطنة "نوف صهيون" في جبل المكبر

- إسرائيل: أعضاء "الكنيست" المنتخبون يؤدون القسم الدستوري

- جورجيا: احباط محاولة إيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي

- روسيا تمطر أنحاء أوكرانيا بعشرات الصواريخ ومقتل شخصين في بولندا إثر اصابتهما بـ"قذائف"

* "القدس":

- شهيد ومقتل ثلاثة مستوطنين بعملية طعن ودهس في "أريئيل"

- تشييع الشهيدة فلة المسالمة في بيت عوا

- "التنفيذية" تدعو لتنفيذ قرارات القمة العربية

- إصابات خلال مواجهات واخطارات بهدم منازل

- احياء ذكرى اعلان الاستقلال ودعوات لتحقيق المصالحة ومحاسبة الاحتلال

- مكتب التحقيقات الفيدرالي: التحقيق المستقل بملابسات استشهاد أبو عاقلة يشكل نقلة نوعية

- الطيبي: أي تغيير للوضع في الأقصى سيشعل المنطقة

- بن غفير يهدد بتوسيع الاستيطان في الشيخ جراح ومنع التظاهرة الأسبوعية

- الإدارة الأميركية لنتنياهو: لا تسلم بن غفير وسموتريتش وزارتي الأمن والأمن الداخلي