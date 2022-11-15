أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها خبر استشهاد الشاب محمد صوف من قرية حارس في سلفيت ومقتل 3 مستوطنين في مستوطنة "اريئيل".
وركزت الصحف الثلاث على رفض اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المساس بالمنظمة وخلق كيانات بديلة لها.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
* "الحياة الجديدة":
- "التنفيذية" تؤكد رفض المساس بمنظمة التحرير وخلق كيانات بديلة لها
- الرئاسة ترحب بقرار وزارة العدل الأميركية التحقيق باغتيال الشهيدة أبو عاقلة
- الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا يطالبون بالتحقيق في استشهاد الطفلة فلة المسالمة
- هجوم سلفيت: استشهاد الشاب محمد صوف ومقتل 3 مستوطنين
- إصابات واعتقالات وعربدة للمستوطنين في الضفة وتشييع جثمان الشهيدة الطفلة فلة المسالمة
- الرئيس يتلقى برقيات تهنئة بذكرى الاستقلال من العاهل الأردني ونظيريه الموريتاني والنيكاراغوي
- لازاريني: "الأونروا" تحتاج لضخ 200 مليون دولار على مدى 3 سنوات
- الإدارة الأميركية: لن نعمل مع سموتريتش وبن غفير
- بن غفير يدعو إلى إعدام منفذي العمليات وضم الضفة.. وصورة زوجته بالمسدس تثير عاصفة في إسرائيل
* "الأيام":
- شهيد ومقتل 3 مستوطنين في عملية طعن ودهس قرب "أرئيل"
- بيت عوا: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيدة فلة
- "اللجنة التنفيذية" تؤكد رفض المساس بالمنظمة وخلق كيانات بديلة
- الطيبي يحذر من أي محاولات لتغيير الوضع في الأقصى
- مواجهات واصابات في الخليل وبيت أمر.. المستوطنون يعتدون على منازل ومركبات
- لابيد: لن نسمح للمحققين الأميركيين باستجواب جنودنا بشأن مقتل أبو عاقلة
- إسرائيل توبخ سفير أوكرانيا على تصويتها بالأمم المتحدة
- لجنة إسرائيلية تبحث الأسبوع المقبل توسيع مستوطنة "نوف صهيون" في جبل المكبر
- إسرائيل: أعضاء "الكنيست" المنتخبون يؤدون القسم الدستوري
- جورجيا: احباط محاولة إيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي
- روسيا تمطر أنحاء أوكرانيا بعشرات الصواريخ ومقتل شخصين في بولندا إثر اصابتهما بـ"قذائف"
* "القدس":
- شهيد ومقتل ثلاثة مستوطنين بعملية طعن ودهس في "أريئيل"
- تشييع الشهيدة فلة المسالمة في بيت عوا
- "التنفيذية" تدعو لتنفيذ قرارات القمة العربية
- إصابات خلال مواجهات واخطارات بهدم منازل
- احياء ذكرى اعلان الاستقلال ودعوات لتحقيق المصالحة ومحاسبة الاحتلال
- مكتب التحقيقات الفيدرالي: التحقيق المستقل بملابسات استشهاد أبو عاقلة يشكل نقلة نوعية
- الطيبي: أي تغيير للوضع في الأقصى سيشعل المنطقة
- بن غفير يهدد بتوسيع الاستيطان في الشيخ جراح ومنع التظاهرة الأسبوعية
- الإدارة الأميركية لنتنياهو: لا تسلم بن غفير وسموتريتش وزارتي الأمن والأمن الداخلي