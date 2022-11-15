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الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الخليل

الأربعاء 16 نوفمبر 2022 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من مدينة الخليل، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، وهم: محمود يوسف أبو داود (35 عاما)، ومحمد احمد يوسف أبو داود (18 عاما)، ومهند محمد فرج عبيدو التميمي، ووسام ماجد عمرو، وعمر عبد المجيد عمرو (26 عاما)، وأحمد جمال عمرو.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة صوريف شمال غرب الخليل، عضو البلدية ارسلان ابو خضير، بعد أن داهمت منزله، وعبثت بمحتوياته.

#الخليل #الاحتلال

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