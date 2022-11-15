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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الأربعاء 16 نوفمبر 2022 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات تركزت بشكل واسع في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية.

ونفذت قوات الاحتلال عملية اقتحام لعدة مناطق في نابلس، وسط اشتباكات مسلحة مع مجموعات المقاومة التي تنشط في المحافظة.

وداهمت تلك القوات العديد من المنازل وفتشتها وعاثت فيها خرابًا وأخضعت سكانها لتحقيق ميداني.

واعتقلت طه القطناني والد الشهيدة الطفلة أشرقت من حي المساكن (أفرج عنه لاحقًا)، كما اعتقلت محمد الحشاش من مخيم بلاطة، وأحمد أبو الهدى من المدينة، فيما اعتقلت رائد قواريق، وعمار حمايل، وعدي عديلي، ومجاهد معلا، ونجله أحمد من بلدة بيتا.

فيما اعتقل الطفل عطا الله خميس القط من بيت سيرا غرب رام الله.

كما اعتقل أرسلان أبو خضير من صوريف شمال الخليل.

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