  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وأمطار متفرقة على معظم المناطق

الأربعاء 16 نوفمبر 2022 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وأمطار متفرقة على معظم المناطق



رام الله / سما /

 قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الخميس يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى معدلها السنوي العام، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى حتى ساعات المساء، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الجمعة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت المقبل يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت الدائرة المواطنين من خطر احتمال تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

الأكثر قراءة اليوم

إحباط إسرائيلي بعد عملية سلفيت وتوجه لتغيير السياسة مع غزة

إعلام إسرائيلي ينشر صور قتلى عملية "أريئيل"

تفاصيل مثيرة .. 20 دقيقة استمرت عملية سلفيت

مستشفى إسرائيلي يكشف عن حالة مصابي عملية "أريئيل"

ردود فعل إسرائيلية غاضبة بعد عملية "أريئيل"

أول رد من موسكو بعد أنباء مقتل شخصين بصواريخ روسية في بولندا

تقرير: عرين الأسود وكتيبة جنين تركتا "إرثا قتاليا" للاقتداء به.. ورسائل لإسرائيل والسلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

1120221510574671

وثيقة مسربة : هكذا بدت جثة الزعيم الراحل ياسر عرفات.. والقبر نُبش بعد دفنه

20221115085934

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب في الضفة

photo_2022-11-15_13-12-49 (3)

عدد القتلى الإسرائيليين في 2022 هو الأعلى منذ عام 2005

photo_2022-11-15_13-12-48

إعلام إسرائيلي ينشر صور قتلى عملية "أريئيل"

photo_2022-11-15_13-12-49 (2)

إحباط إسرائيلي بعد عملية سلفيت وتوجه لتغيير السياسة مع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم