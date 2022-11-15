الرئيس يترأس اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

رام الله/سما/

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وقال الرئيس، في كلمته بمستهل الاجتماع، "نجتمع اليوم في ذكرى إعلان استقلال دولة فلسطين الذي أطلقه الرئيس الشهيد الخالد ياسر عرفات في المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988، وقد مرت علينا قبل أيام ذكرى استشهاده الثامنة عشرة وهي ذكرى نعتز بها لأنها تذكرنا بمواقفه التاريخية الشجاعة، ونقول له كما كان يردد العهد هو العهد، والقسم هو القسم، وإن النصر لآت.

وأضاف الرئيس: وبهذه المناسبة، تحية إجلال وإكبار لشعبنا الفلسطيني على صموده وثباته على أرض الآباء والأجداد، تحية لشهداء شعبنا وأسراه وجرحاه، تحية لأهلنا في مخيمات اللجوء والشتات، وتحية لأبناء شعبنا في قطاع غزة المحاصر، ولأهلنا في الضفة وفي كل مكان، وتحية خاصة إلى أحبتنا في القدس، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأقول إننا سنواصل دعم صمودهم ونحيي ثباتهم ونضالهم وحفاظهم على الأرض والمقدسات، ونقول لهم ولأبناء شعبنا كافة إن النصر آت لا محالة، "ولينصرن الله من ينصره".