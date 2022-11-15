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مسيرة في حارس تنديدا بإعدام الاحتلال للشاب محمد صوف

الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة في حارس تنديدا بإعدام الاحتلال للشاب محمد صوف



سلفيت/سما/

شارك أهالي قرية حارس غرب سلفيت، مساء اليوم الثلاثاء، في مسيرة حاشدة تنديدا بإعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للشاب محمد صوف، والإجراءات التعسفية التي قامت بها بحق عائلته وذويه.

وانطلقت المسيرة من أمام منزل الشهيد صوف، وجابت شوارع القرية، ردد المشاركون فيها الهتافات المنددة بإجراءات الاحتلال بحق عائلة الشهيد، وبالجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء شعبنا.

واستشهد الشاب صوف برصاص قوات الاحتلال في المنطقة الصناعية بمستوطنة "ارئيل" المقامة على أراضي المواطنين، شمال غرب سلفيت.

يذكر أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها التعسفية منذ عدة أسابيع بحق أهالي قرية حارس، والمتمثلة بإغلاق مداخل القرية، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين المتكررة على مزارعيها.

#محمد صوف

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