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جادو تبحث مع مسؤول بولندي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
جادو تبحث مع مسؤول بولندي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين



رام الله/سما/

 بحثت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مكتب العلاقات الدولية في الرئاسة البولندية ياكوب كوموخ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت جادو، في اللقاء الذي عقد في العاصمة البولندية، وارسو، بحضور سفير فلسطين لدى بولندا محمود خليفة، إن فلسطين تقدر دور بولندا على الصعيد الدولي، وثمنت تصويتها الملتزم إلى جانب القرارات المتعلقة بفلسطين في الأمم المتحدة، لصالح الحصول على الرأي القانوني الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الاحتلال وممارساته.

وأضافت أن دولة فلسطين تتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع بولندا.

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#أمل جادو

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