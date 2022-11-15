المالكي يطلع نظيرته الألمانية على تطورات الأوضاع في فلسطين

برلين/سما/

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك على تطورات الأوضاع في دولة فلسطين، والتصعيد المستمر الذي يتعرّض له شعبنا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

كما بحث المالكي مع وزيرة الخارجية الألمانية، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بالعاصمة الألمانية برلين، العلاقات الثنائية وسُبل تعزيز الجهود الدولية المشتركة، لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الشرعية.

وأكّد أهمية الدور السياسي الذي يمكن أن تضطلع به ألمانيا لإطلاق مسعى سياسي جاد يقود إلى حلّ الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية، وتفعيل الحراك الدولي في هذا الإطار.

وشكر المالكي ألمانيا على جهودها في دعم وكالة الغوث الدولية (الأونروا) وأنشطتها الموجهة للاجئين الفلسطينيين، وأشاد بدور ألمانيا في دعم المؤسسات الفلسطينية المختلفة، والمساهمة في بناء الكفاءات الفلسطينية وتحسين البنية التحتية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وحضر اللقاء، سفير دولة فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة، ومساعد الوزير للشؤون متعددة الأطراف عمّار حجازي، وسكرتير ثاني رامي عريقات من سفارة دولة فلسطين لدى ألمانيا، وملحق دبلوماسي دانه جبارين من مكتب الوزير.

يذكر أن المالكي يشارك في المؤتمر العالمي الثامن لمناهضة عقوبة الإعدام المنعقد في العاصمة الألمانية برلين.