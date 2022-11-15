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لقاء قيادي بين حركة "فتح" والجبهة الديمقراطية في بيروت

الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
لقاء قيادي بين حركة "فتح" والجبهة الديمقراطية في بيروت



بيروت/سما/

التقى عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، في سفارة دولة فلسطين لدى لبنان، اليوم الثلاثاء، مع نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، وأعضاء المكتب السياسي للجبهة: علي فيصل، وإبراهيم النمر، وعدنان يوسف.

وجرى خلال اللقاء البحث في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المستمرة على أبناء شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس، وعلى مدننا وقرانا ومخيماتنا، ومحاولات تهويد المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وخطورة المخطط الصهيوني باستهداف المشروع الوطني الفلسطيني، ما يتطلب تعزيز الجهود لتوحيد الصف الوطني وإنهاء الانقسام، وترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة الاحتلال والتصدي لمشاريعه العدوانية.

وأكد المجتمعون على صمود أبناء شعبنا ومقاومتهم الشعبية في وجه المحتل الإسرائيلي، موحدين في مختلف مواقع المواجهة، وتصديهم لكافة المحاولات التي تستهدف قضيتنا ومشروعنا الوطني في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

#فتح #الجبهة الديمقراطية

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