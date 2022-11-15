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الهندي معقبًا على عملية سلفيت: لقد زرع منفذها الأمل في كل المنطقة

الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهندي معقبًا على عملية سلفيت: لقد زرع منفذها الأمل في كل المنطقة



غزة/سما/

أكد رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي، د. محمد الهندي، اليوم الثلاثاء، أن كل جيل من أبناء فلسطين هو أكثر قدرة على المواجهة، وأكثر استعداداً للتضحية، وأنَّ شعبنا لا ترهبه قوة العدو، ولا حقده، ولا تواطؤ العالم الظالم معه.

وقال د.الهندي في تصريحات صحفية تعقيباً على العملية الفدائية التي نفذها الشهيد محمد مراد سامي صوف  في مستوطنة  "أريئيل" في سلفيت وأدت لمقتل ثلاثة مستوطنين، واصابةِ آخرين :" نترحم على الشهيد البطل محمد مراد سامي صوف (18 عامًا) من قرية حارس في سلفيت ونسأل الله له الرحمة والقبول والجنة، ولأهله الصبر، والثبات، والعوض".

وأضاف:" الشهيد البطل محمد مراد سامي صوف زرع الأمل ليس في فلسطين وحدها بل في كل المنطقة"، مؤكداً على مواصلة طريق  الجهاد والمقاومة حتى تفكيك هذه المستوطنة "أريئيل" المدججة بالسلاح وبالحقد والعنصرية والتي لا مستقبل لها في الأرض المباركة.

وقتل ثلاثة مستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، وأصيب اثنان آخران، بحالة الخطر في عملية طعن ودهس قرب مستوطنة أرئيل بسلفيت، نفذها الفدائي الشهيد محمد مراد صوف من قرية حارس غرب سلفيت استمرت قرابة الـ20 دقيقة وفق ما تصريحات لقادة جيش الاحتلال لوسائل الاعلام "الإسرائيلية".

#محمد الهندي

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