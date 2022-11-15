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إصابة طفل واعتقال 3 مواطنين جنوب الخليل

الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة طفل واعتقال 3 مواطنين جنوب الخليل



الخليل/سما/

 أصيب طفل (12 عاما) برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، واعتقل ثلاثة آخرون، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة سنجر، جنوب الخليل.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، بأن الطفل أصيب بعيار معدني أسفل عينه اليمنى، وقد جرى إدخاله لمستشفى دورا الحكومي، فيما ذكر مراسلنا أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحامها المنطقة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من المنطقة، لم تعرف هويتهم بعد، وداهمت عددا من المنازل والمحال التجارية وفتشتها، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

#الخليل

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