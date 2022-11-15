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الرئاسة ترحب بقرار وزارة العدل الأميركية التحقيق باغتيال الصحفية الشهيدة أبو عاقلة

الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة ترحب بقرار وزارة العدل الأميركية التحقيق باغتيال الصحفية الشهيدة أبو عاقلة



رام الله/سما/

- رحب الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة بقرار وزارة العدل الأميركية فتح تحقيق في جريمة إعدام الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وأكد أبو ردينة، أن هذا القرار دليل إضافي على عدم مصداقية رواية سلطات الاحتلال لجميع حالات القتل المتعمد التي تنفذها قواتها بحق أبناء شعبنا.

وشدد على ضرورة محاسبة القتلة على جرائمهم، وعدم السماح لسلطات الاحتلال بالتمادي في قتل أبناء شعبنا.

واستهجن الناطق باسم الرئاسة ردة الفعل الإسرائيلية حيال هذا القرار، مؤكدا أن السياسة الإسرائيلية تتحدى القانون الدولي، باستخفافها العلني بالقرارات الدولية والأممية، وتعنتها في الامتثال لها.

#الرئاسة الفلسطينية

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