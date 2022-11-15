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بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء 16 نوفمبر 2022.

وجاءت آلية السفر كما يلي:

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (16 نوفمبر):

سيكون للمتبقي من الحافلة التاسعة + العاشرة + المتأخرون من كشف المسافرين رقم (37/2022) اضغط هنا

والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (44/2022). اضغط هنا

التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط التالي اضغط هنا

#معبر رفح

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