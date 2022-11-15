الأسير قتيبة مسلم من نابلس يدخل عامه الـ23 في الأسر

نابلس / سما /

دخل الأسير قتيبة مسلم ( 54 عاما) من بلدة تلفيت جنوب نابلس، اليوم الثلاثاء، عامه الـ23 على التوالي في سجون الاحتلال.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أنّ مسلم تعرض عقب اعتقاله لتحقيق قاس وطويل، استمر لمدة ثلاثة أشهر، وحكم عليه الاحتلال بعد عامين على اعتقاله بالسجن لمدة 37 عاما، وكان قد أمضى قبل اعتقاله عام 2000، أكثر من تسع سنوات في سجون الاحتلال، حيث تعرض للاعتقال منذ أن كان طفلا، وبذلك تكون مجموع سنوات اعتقاله 32 عاما.

وخلال سنوات أسره فقد والده، وحرمه الاحتلال من وداعه، وحُرم لسنوات طويلة من زيارة العائلة.

ويُعتبر من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال في مسار التعليم، وأصدر سابقًا رواية وكتاب، (حروف من ذهب، وآخر قبلة في السجن، وكتاب آخر العام الماضي بعنوان زنزانة وأكثر من حبيبة).

وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، وله 9 من الأحفاد.