لازاريني يلتقي ابو هولي في عمان ويناقشان دعم الاونروا والخدمات المقدمة للاجئين

عمان / وكالات /

التقى مفوض الاونروا فيليب لازاريني في عمان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومسؤول ملف اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية الاونروا بحضور المستشار الاعلامي الاونروا عدنان ابو حسنة.

وتناول الطرفان خلال الاجتماع الاوضاع في مخيمات اللاجئين وسبل التعاون المشترك بين الطرفين لخدمة اللاجئين والتغلب على الازمات والمصاعب التي تواجهها.

واشاد الدكتور ابو هولي بالجهود التي يبذلها السيد لازاريني لمواجهة الصعوبات التي تواجهها الاونروا مشيرا الى ان خطابات المفوض العام الاخيرة وجهوده الكبيرة تلقى كل ترحيب بين اللاجئين وممثليهم.

وتحدث ابو هولي عن بعض الملفات العالقة كاستكمال عملية البناء في مخيم نهر البارد وملف 2014 في غزة وضرورة بذل جهود لانهاء هذا الملف.

من جانبه ثمن مفوض الاونروا جهود دائرة شئون اللاجئين والتعاون مع الدكتور ابو هولي في ايجاد ارضية مشتركة وتفاهم متواصل بين الدول المضيفة والاونروا كمقدمة خدمات للاجئين في مناطق عملياتها الخمسة.

واكد لازاريني ان الاونروا ستبقى تدافع عن اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم وتقديم الخدمات لملايين اللاجئين حسب التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للامم المتحدة.