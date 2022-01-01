تفاصيل وعكة اللبنانية "نادين نجيم" الصحية

وكالات / سما /

أصيبت النجمة اللبنانية نادين نجيم بنوع من الأنفلونزا الحادة ما أدى إلى نقلها للمستشفى، حيث نشرت صورة لها عبر خاصية الستوري في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وهي على سرير المستشفى.

وأظهرت الصورة يد النجمة وهي تضع المحاليل الوريدية وكتبت على الصورة تعليقاً جاء فيه: "ما مشي الحال إلا هيك شو هالغريب "انفلونزا" القوي، انتبهو كتير عم يجي قوي وبهدّ الجسم".

وبعد ذلك بساعات وبعد أن انهالت رسائل الاطمئنان من محبيها غردت النجمة تعليقاً على الأمر في صفحتها في تويتر كاتبة: "أنا أحسن الحمد لله بعد الأدوية والمصل حاسي حالي أحسن و عندي نشاط شكراً لرسايلكم".

وفي سياق منفصل، احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بانطلاق عرض الجزء الثاني من مسلسل "صالون زهرة"، الذي حقق نسب مشاهدة عالية منذ عرض أولى حلقاته.

وشاركت نادين نجيم جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو يحتوي على مشهد رقصها برفقة الممثلين من المسلسل.

وكتبت نادين نجيم في تعليقها على الفيديو: "وهيك كانت أجواء الحلقة الأولى.. ضحك ورقص وفرفشة.. ومسيطرة حمشيك مسطرة"، وتابعت وهي تسأل الجمهور: "كيف لقيتو أول حلقتين؟ حبيتوا؟".

وباركت نادين لزملائها وكل فريق العمل، وقالت: "ألف مبروك لكل زملائي يلي هني رفقاتي وعيلتي بحبكم كتير يعطيكم ألف عافية كلكن مهضومين وأكيد تحية كبيرة للمخرج جو بو عيد ولكل الفنيين الجنود المجهولين على مجهودهم".