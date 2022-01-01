حقيقة إقامة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب حفل زفاف قريباً

وكالات / سما /

خلال الساعات القليلة الماضية، انتشرت صورة تجمع منظم الحفلات أحمد ياسين، بالفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب على منصات التواصل الاجتماعي،

ومعها ازدادت التكهنات، حول أن الثنائي حسام وشيرين اجتمعا مع أحمد ياسين من أجل تنظيم حفل زفاف لهما قريباً، خاصة بعد قيام الآخير بنشر الصورة عبر خاصية " الستوري" على حسابه الخاص على " انستغرام".

منظم الحفلات أحمد ياسين برفقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب - سكرين شوت من خاصية الستوري عبر حسابه على انستغرام

موقع سيدتي تواصل مع المنظم أحمد ياسين هاتفياً لمعرفة حقيقة الأمر، حيث نفى تماماً الأخبار والأقاويل المنتشرة حول اتفاقه مع شيرين وحسام على تنظيم حفل زفافهما..مؤكداً "مفيش من الكلام ده خالص".

وأضاف، أنه التقي بالثنائي حسام وشيرين بالصدفة أثناء تناوله وجبة الفطار في أحد الأماكن، عقب ذلك قام بتقديم التحية لهما والتقط معهما صورة ، لافتاً إلى أنه تعامل من قبل مع الفنانة شيرين عبد الوهاب حيث قام بتنظيم فرح " قصر البارون" وهو الفرح الشهير الذي أحيته شيرين لأحد معجبيها إلى جانب تنظيمه لمناسبة سابقة لابنتيها في منزلها.

وتابع:"الناس فهمت غلط وافتكروا ان فيه فرح.. وانبسطت جدا لما شفتهم الصبح والاتنين كانوا مبسوطين وهما رايحين يفطروا مع بعض..وناس كتير اتصوروا معاهم مش أنا لوحدي".

تفاصيل عودة شيرين عبد الوهاب لـ "حسام حبيب"

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنها عادت للفنان حسام حبيب من جديد، حيث قامت أول من أمس بكتب كتابها عليه ، مضيفة " أنا اتكتب كتابي على حسام حبيب".

وأضافت شيرين عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع على شاشة mbc مصر، أن حسام حبيب رجل يتمتع بصفات طيبة منها الاحترام، لافتة إلى أنها و حسام كانا ضحية لأشياء كبيرة.

وتابعت: " حسام حب حياتي ، وهو طيب جدا وأهله ناس محترمين وطيبين".

وعن حالتها الصحية، طمأنت شيرين محبيها عن حالتها ، مشيرة أنها أفضل من السابق ولكن لا زالت تخضع لعلاج نفسي.

واستطردت قائلة:" أنا زي البومب وحلوة خالص..انا كويسة بس لسه بخضع لعلاجي النفسي.. وانا ممتنة للناس اللي تعبت فيا وانا مش هخذلهم.

جدير بالذكر ، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تعرضت في الفترة الأخيرة لأزمة كبيرة بعدما أدخلها شقيقها محمد عبد الوهاب لمستشفى أمراض نفسية في مصر الجديدة، للعلاج من آثار المواد المخدرة، وخلال هذه الفترة اتهم الجميع حسام حبيب بأنه هو سبب وصول شيرين لهذه المرحلة، ليخرج حسام عن صمته خلال مداخلة هاتفية سابقة مع برنامج " الحكاية"، ليرد على هذه الأقاويل ويؤكد بأنه بريء من كل هذه الاتهامات، وأن الوضع الذي وصلت له شيرين ليس بسببه.