صورة : التعرف على هوية منفذ عملية مستوطنة "ارئيل"

رام الله / سما /

كشفت مصادر عبرية هوية منفذ عملية الطعن قرب مستوطنة "ارئيل" في سلفيت شمال الضفة الغربية وهو الشاب محمد مراد سامي صوف (19 عاماً) من بلدة حارس في سلفيت.

وذكرت ان الشهيد يحمل تصريح عمل لدى شركة "انتل " للبرمجيات ووصل الى البوابة وطعن حارس الامن واكتفى الحارس الاخر باطلاق النار في الهواء.

وأكد جيش الاحتلال الاسرائيلي، صباح الثلاثاء، أن قواته قامت بتحييد مسلح فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن أدت لإصابة 4 مستوطنين ومقتل آخر في وقت لاحق قرب مستوطنة "أرئيل" في سلفيت شمال الضفة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية رسمياً عن استشهاد مواطن (مجهول الهوية) برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال سلفيت، وفقاً لما وردنا من هيئة الشؤون المدنية.