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مقتل مستوطنين واصابة 4 اخرين في عملية طعن ودهس قرب سلفيت واستشهاد المنفذ

الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل مستوطنين واصابة 4 اخرين في عملية طعن ودهس قرب سلفيت واستشهاد المنفذ



سلفيت / سما /

قتل مستوطنان و أصيب 4 اخرين، صباح الثلاثاء، جراء تعرضهم للطعن والدهس من قبل شابين فلسطينيين في منطقتين مختلفتين قرب مستوطنة أرئيل ما بين سلفيت ونابلس شمال الضفة الغربية.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن حالة اثنين من الجرحى المستوطنين حرجة، في حين أن الحالات الأخرى وصفت ما بين متوسطة وخطيرة.

وأطلق مستوطنون وجنود النار تجاه منفذ العملية مما ادى الى استشهاده.

ووفقًا للقناة، فإن الهجوم الأول وقع في المنطقة الصناعية لمستوطنة أرئيل ما أدى لإصابة مستوطن بجروح حرجة وتم تحييد المنفذ، والهجوم الثاني وقع عند محطة وقود تم طعن مستوطنين بجروح خطيرة ومتوسطة وهرب المنفذ بمركبة تجاه حاجز شومرون وتعرض لحادث وأصاب إسرائيليًا بجروح حرجة، وخلال خروج المنفذ من السيارة تم تحييده.

 

 



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#سلفيت #عملية طعن

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