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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت أحرونوت":  

- تأجيل تشكيل الحكومة بسبب خلافات داخل أحزاب الائتلاف  

- درعي لن يتنازل عن وزارة المالية وسموتريش يصر على وزارة الأمن

- في الولايات المتحدة يضغطون على إسرائيل لتعيين وزير للأمن يمكن التعامل معه بمهنية وعن قرب  

- زوجة بن غبير تلتقي مع سارة نتنياهو وهي تحمل مسدسا  

- مكتب التحقيق الفيدرالي يحقق في اغتيال شيرين أبو عاقلة على الرغم من محاولات إسرائيل منع التحقيق  

- وزير الأمن: لن نتعاون مع التحقيق ونقف الى جانب جنودنا والولايات المتحدة أخطأت بقرارها  

- الإطاحة بجنود حرس الحدود الذين تواجدوا في حاجز شعفاط خلال عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل جندية  

"معاريف":  

- جمود في المفاوضات لتشكيل الحكومة وخلافات بين الليكود والصهيونية الدينية حول توزيع الحقائب  

- مصادر في الليكود: إصرار سموتريتش على موقفه قد يؤدي الى عدم تشكيل حكومة يمين  

- بن غبير والمفتش العام للشرطة: مصالحة ومصافحة  

- طبيب عربي في مستشفى الجليل الغربي ينقذ حياة صبي في عملية قسطرة للدماغ هي الأولى من نوعها  

"هآرتس":  

- نتنياهو يضحي بإمكانية التوصل الى الاستقرار الأمني والسياسي بغية التهرب من محاكمته  

- ناشط يميني متطرف من "شبان الهضاب" يعين ناطقا باسم عضو كنيست رغم قيامه بالاعتداء على الفلسطينيين وأملاكهم  

- شهود عيان: مقتل فلسطينية برصاص الجيش على الرغم ان السائق لم يحاول القيام بأي عملية والجيش يقر أن السائق لم يحاول المس بالجنود

#الصحف الإسرائيلية

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