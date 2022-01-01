رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت أحرونوت":

- تأجيل تشكيل الحكومة بسبب خلافات داخل أحزاب الائتلاف

- درعي لن يتنازل عن وزارة المالية وسموتريش يصر على وزارة الأمن

- في الولايات المتحدة يضغطون على إسرائيل لتعيين وزير للأمن يمكن التعامل معه بمهنية وعن قرب

- زوجة بن غبير تلتقي مع سارة نتنياهو وهي تحمل مسدسا

- مكتب التحقيق الفيدرالي يحقق في اغتيال شيرين أبو عاقلة على الرغم من محاولات إسرائيل منع التحقيق

- وزير الأمن: لن نتعاون مع التحقيق ونقف الى جانب جنودنا والولايات المتحدة أخطأت بقرارها

- الإطاحة بجنود حرس الحدود الذين تواجدوا في حاجز شعفاط خلال عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل جندية

"معاريف":

- جمود في المفاوضات لتشكيل الحكومة وخلافات بين الليكود والصهيونية الدينية حول توزيع الحقائب

- مصادر في الليكود: إصرار سموتريتش على موقفه قد يؤدي الى عدم تشكيل حكومة يمين

- بن غبير والمفتش العام للشرطة: مصالحة ومصافحة

- طبيب عربي في مستشفى الجليل الغربي ينقذ حياة صبي في عملية قسطرة للدماغ هي الأولى من نوعها

"هآرتس":

- نتنياهو يضحي بإمكانية التوصل الى الاستقرار الأمني والسياسي بغية التهرب من محاكمته

- ناشط يميني متطرف من "شبان الهضاب" يعين ناطقا باسم عضو كنيست رغم قيامه بالاعتداء على الفلسطينيين وأملاكهم

- شهود عيان: مقتل فلسطينية برصاص الجيش على الرغم ان السائق لم يحاول القيام بأي عملية والجيش يقر أن السائق لم يحاول المس بالجنود