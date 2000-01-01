رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، تأكيد الرئيس محمود عباس في كلمته لمناسبة الذكرى الـ 34 لإعلان الاستقلال، أن السلام والاستقرار يبدأان بالاعتراف بحقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية.

كما عنونت الصحف، خبر استشهاد الطفلة فلة رسمي المسالمة التي ارتقت برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال، إضافة لمصادقة مجلس الوزراء على عدد من المشاريع التنموية في مجالات الصحة والتعليم، والطرق، والحكم المحلي، والقدس بقيمة تجاوزت 10 ملايين دولار.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

- الرئيس: السلام والاستقرار يبدأان بالاعتراف بحقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية

- الاحتلال يعدم الفتاة فلة المسالمة قبل عيد ميلادها الـ 16 بيوم واحد

- الرئيس يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء وملوك ومسؤولين لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال

- الرئيس يصادق على تنفيذ النشرة لقوى الأمن الفلسطينية

- مجلس الوزراء يصادق على مشاريع عامة بقيمة 10 ملايين دولار في جميع المحافظات منها تأهيل طرق بجبل صبيح

- "الوطني" في ذكرى إعلان الاستقلال: المؤامرة على قضيتنا كبيرة وخطيرة ولا بد من مواجهتها متحدين

- لمجرد الاشتباه بأنه فلسطيني: جندي اسرائيلي يقتل مستوطنًا في رعنانا

- "يديعوت": ملفات عالقة قد تؤخر تنصيب حكومة نتنياهو السادسة

الأيام:

- شهيدة بيتونيا: جنود الاحتلال أعدموا فلة (16 عاما) عشية عيد ميلادها

- الرئيس: لن نقبل باستمرار الاحتلال الى الأبد وسنتخذ مواقف جادة وحازمة

- بلدية الاحتلال تطلب من نتنياهو نقل المؤسسات الحكومية الى القدس

- أميركا تفتح تحقيقا جنائيًا باغتيال شيرين أبو عاقلة واسرائيل ترفض التعاون

- غانتس يصادق على إقامة جدار إسمنتي شمال الضفة

- الاحتلال يشن حملة هدم وتجريف وإخطار واسعة واقتلاع أشجار زيتون

- التماس لـ "العليا" الاسرائيلية ضد مصادرة أراضٍ من بلدة "خلة النحلة"

- رعنانا: جندي اسرائيلي يقتل اسرائيليًا آخر اشتبه بأنه فلسطيني

- الحكومة تعتمد مشاريع بقيمة عشرة ملايين دولار في جميع المحافظات

- إسرائيل: ملفات عالقة قد تؤخر تنصيب حكومة نتنياهو السادسة

القدس:

- استشهاد فتاة برصاص الاحتلال في بيتونيا

- الرئيس في ذكرى إعلان الاستقلال: لن نقبل باستمرار الاحتلال وسنتخذ مواقف حازمة

- الحكومة تصادق على مشاريع بقيمة 10 ملايين دولار

- اشتية يطالب الإدارة الأمريكية بإلغاء مخطط مجمع السفارة الجديد المقرر إقامته في القدس

- اقتلاع 2000 شجرة زيتون وهدم عدة مساكن بالضفة

- نتائج التحقيق في عملية حاجز مخيم شعفاط: فشل في سرعة وجودة رد الجنود الإسرائيليين وقرار بفصل ثلاثة من عناصر "حرس الحدود"