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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية،  فإن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 10 مواطنين من مخيمات وقرى وبلدات مختلفة.

وفي طولكرم، أبلغ عن اعتقال أوس نبيل عدوان من قرية فرعون، ومهدي الخطيب من علار.

فيما اعتقل من عانين في جنين الشاب محمد سامي، ومن جبع، المحرر أحمد سلاطنة، ونعمان فاخوري.


فيما اعتقل الشاب أنس المالحي من البيرة وعبد العزيز حمدان من عناتا بالقدس المحتلة.

كما اعتقل محمد حاتم بشير سليمية، ومحمد أكرم بشير سليمية من بلدة إذنا غرب الخليل .

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