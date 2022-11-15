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طقس فلسطين: انخفاض درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار

الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 07:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: انخفاض درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الثلاثاء 2022/11/15، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق بين الحين والاخر قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً في المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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