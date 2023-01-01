غانتس يصادق على إقامة جدار إسمنتي بطول 100 كيلومتر شمال الضفة

القدس المحتلة/سما/

صادق وزيرجيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، مساء الاثنين، على إقامة جدار إسمنتي جديد بطول 100 كيلومتر شمال الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه سيتم البدء ببناء 50 كم من الجدار تمتد من معبر سالم شمالي جنين وحتى معبر "التين" قرب طولكرم، فيما سيتم بناء 50 كم أخرى من معبر "التين" وحتى مستوطنة "اورانيت" جنوبي قلقيلية.

وأشارت إلى أن "الجدار الجديد سيحل مكان الجدار السابق الذي تم تشييده قبل 20 عامًا، وسيتم تزويده بوسائل تكنولوجية.



وجاء قرار "غانتس"، وفق الصحيفة العبرية، خلال جولة نفذها اليوم في منطقة جدار الفصل العنصري شمالي الضفة.