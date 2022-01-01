بحر يدين تفجير إسطنبول

غزة/سما/

أدان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر التفجير الإرهابي، الذي استهدف المدنيين في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول التركية، وخلَّف عدداً من الضحايا والمصابين.

وتقدم بحر خلال برقية وجهها لرئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب بأحر التعازي والمواساة إلى ذوي الضحايا والشعب التركي الشقيق، لما حلَّ بهم من مُصاب جلل، معرباً عن تضامنه الكامل معهم.

وأكد أن التفجير محاولة بائسة لزعزعة أمن واستقرار تركيا الشقيقة متمنيًا الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى، وأن يحفظ تركيا الشقيقة من كل سوء.

وأسفر التفجير الإرهابي في إسطنبول الأحد عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة، حسب مصادر تركية رسمية.