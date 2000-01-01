غزة: اللجنة القانونية بالتشريعي تناقش عدة قضايا

غزة/سما/

ناقشت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة في اجتماع دوري عدد من القضايا، بحضور رئيس اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقررها النائب مشير المصري، وأعضاؤها النائب أحمد أبو حلبية، والنائب مروان أبو راس، والنائب يونسالأسطل.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون إدارة وتنمية أموال الوقف، وأوصت بإحالته للجنة التربية.

كما ناقشت مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013، تمهيداً لعرضهما بالقراءة الأولى على المجلسالتشريعي.

وأحالت اللجنة إلى الدائرة القانونية مشروع قانون بشأن تعديل المادة 89 من قانون المرور الفلسطيني رقم 5 سنة 2000، لدراسته.

وناقشت اللجنة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وخطة اللجنة القانونية للعام المقبل.

كما أقرت اللجنة عقد ورشة عمل لمشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية.