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عقد جلسة محاكمة للأسيرة المريضة دينا جرادات

الإثنين 14 نوفمبر 2022 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقد جلسة محاكمة للأسيرة المريضة دينا جرادات



القدس المحتلة/سما/

قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، عقد جلسة محاكمة للنظر في طلب الافراج عن الأسيرة المريضة دينا جرادات من جنين بالضفة الغربية المحتلة، يوم الأربعاء المقبل.

وأفادت مصادر محلية، بأن محكمة الاحتلال قررت عقد هذه الجلسة بعد تراجع الوضع الصحي للأسيرة جرادات حيث تعاني مرض الاستسقاء الدماغي.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تنهي الاسيرة فترة سجنها البالغ 4 شهور ونصف بتاريخ 21/12/2022.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل اعتقال ما يزيد عن خمسة آلاف أسير وأسيرة داخل السجون وسط ظروف إنسانية صعبة للغاية .

#الاسيرة دينا جرادات

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